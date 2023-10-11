Очевидец рассказал о нападении боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле

Фото, видео: REUTERS / Ronen Zvulun; 5-tv.ru

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По его словам, убивали всех без разбору, шансы на выживание были минимальны.

Выживший в бойне на границе Израиля и Сектора Газа вспоминает как это было. По его словам, людей расстреливали просто рядами.

«Он расстрелял нас в упор. Я был во втором ряду. В первом и втором ряду все погибли, кроме меня. Третий и четвертый ряд тоже расстреляли», — рассказал он.

И сегодня же появились жуткие кадры расправы радикалов над мирными жителями. На них вооруженные боевики в упор расстреливают машины, на которых пытались уехать гости и участники музыкального фестиваля. Как можно видеть, шансов на спасение никаких не было.

Участники музыкального фестиваля на юге Израиля стали одними из первых жертв нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Тогда погибло не менее 260 человек.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Также боевики палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Позднее в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех.