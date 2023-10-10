Подростки убили мужчину около ТЦ «Афимолл Сити» в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте произошедшего работают правоохранители.

Убийство произошло около торгового центра «Афимолл Сити» в Москве. По данным источника 5-tv.ru, у 36-летнего прохожего завязался конфликт с двумя подростками, который перерос в драку. Те забили его до смерти. Мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

При этом по информации прокуратуры, конфликт произошел между двумя прохожими и злоумышленником. Он избил их, один из потерпевших и скончался на месте.

На месте произошедшего работают правоохранители. Как сообщили в столичном Следственном комитете, следователи приступили к осмотру места происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из самых жестоких российских маньяков вышел на свободу.