Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Премьер Армении также заявил о предварительном соглашении Еревана и Баку по встрече в Брюсселе.

Российские миротворцы при выходе из Нагорного Карабаха должны вернуться на родину. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян в недавнем интервью общественному телевидению республики.

«Это миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», — отметил премьер-министр.

Также он не смог дать ответ на вопрос, останется ли российский контингент на территории Карабаха. По словам Пашиняна, это не зависит от Армении. Однако данный вопрос обсуждается с Ереваном.

Кроме того, Пашинян признал, что между Арменией и Россией сейчас сложные отношения. Он добавил, что Ереван ничего не менял в своем политическом векторе.

Еще одной затронутой темой стали переговоры с лидером Азербайджана. На данный момент есть предварительная договоренность о встрече в Брюсселе.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Нагорный Карабах — это регион Азербайджана и вопрос о российских миротворцах будет обсуждаться с Баку.

Нагорный Карабах будет упразднен 1 января 2024 года. Ранее считавшиеся спорными территории будут принадлежать Азербайджану. Спор о принадлежности земель продолжался свыше 30 лет назад. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. С тех пор там неоднократно проходили вооруженные столкновения.

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