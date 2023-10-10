Милый питомец или бомба замедленного действия?

Фото: 5-tv.ru

Стоит ли заводить львов и тигров в своих квартирах? А подходят ли для этого лисы, еноты и медведи?

«Львицу Алису подарили одному олигарху. Через три дня выяснилось, что её нужно кормить. Начали ей давать бутерброды с сыром, а она отказалась их есть, пришлось спасать животное», — делится историей директор Центра реабилитации диких животных Виталий Ратнер.

«У человека в однушке сидит пума, в Москве, она живет в коридоре. Даже тамбура нет на улицу, одна дверь железная. Она ходит по коридору», — рассказывает Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

«Енот, может нанести достаточно серьезные травмы, гораздо хуже, чем собака. Это рваные раны. Он, когда кусает, не режет кожу, а рвет. Енот пока маленький, он, конечно, очень красивый, хорошенький, забавный. А по факту, когда он остается один, у тебя просто квартиру разбирает: снимает обои, грызет провода. Это животное не для квартирного содержания», — рассуждает зоозащитник Валерия Аверкиева.

Фото: 5-tv.ru

Можно привести в пример массу подобных историй. Люди заводят диких животных, не задумываясь о том, в каких условиях питомцы будут жить. А главное — смогут ли сами владельцы усмирить их природные инстинкты. К сожалению, часто по вине таких хозяев животные получают серьезные заболевания, травмы и нередко погибают. Опасность грозит и окружающим.

«С 1 января 2020 года запрещены к содержанию у физических лиц достаточно большое количество животных. Те же тигры, львы,медвежата. Те животные, которые могут представлять опасность для человека», — предупреждает Валерия Аверкиева.

Для содержания диких животных существуют строгие нормы. Соблюдать их необходимо по закону. В противном случае, питомцев могут изъять. Также особые требования предъявляются к зоопаркам и циркам.

Если вы стали свидетелем ненадлежащего содержания животных, обращайтесь в полицию, государственную ветеринарную службу или Росприроднадзор. Ваше внимание может спасти жизнь питомцев.