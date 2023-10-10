Есть ли у цирковых тигров выходные?

Фото: 5-tv.ru

Оказывается, рабочая неделя тигров в цирке на Цветном Бульваре длится шесть дней.

В понедельник — выходной. Со вторника по четверг репетиции, а с пятницы по воскресенье — представления.

«Репетиция для наших кошек — это как фитнес клуб. Они обязательно должны поддерживать свою мышечную форму», — говорит дрессировщик Артур Багдасаров.

Процесс дрессировки может занять несколько лет.

Один день потребуется животному, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Пару недель уйдет на то, чтобы полосатая кошка привыкла к дрессировщику. А дальше начнется цирковая рутина.

Фото: 5-tv.ru

«Из трех лет один год — это просто ничто. Это ясли такие: гуляние, играние, кусание, беганье, купание и так далее. Формирование костяка. Нельзя с животным сразу начать что-то делать, репетировать, потому что у них мышечная, кости быстро растут», — рассказывает представитель знаменитой цирковой династии.

В этом возрасте дрессировщики выясняют, что больше всего удаётся животным. Одни пируэты делают блестяще, другим придумывают эксклюзивные элементы, третьи прыгают выше или дальше. Профессиональное обучение начинается с базовых команд: сидеть на своих местах, лежать, прыгать, стоять, кушать. На это может уйти несколько месяцев.

Еще стоит учесть, что тигры не живут группами. А потому, на манеже могут проявлять характер: лидера, хулигана, мачо. С учетом всех этих особенностей животные и получают роли в номере, чтобы показать всю свою красоту и грацию.