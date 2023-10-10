Пять фактов о львах

Фото: 5-tv.ru

А вы знаете, что львицы выбирают себе партнёра по цвету гривы? Чем она темнее, тем популярнее самец! Кстати, охотой, как правило, занимаются только самки.

1. Львы – единственные кошки, которые не живут в одиночестве

Они предпочитают группы до 30-40 особей.

2. Самая большая кошка в мире – лигр

Это гибрид льва-самца и тигрицы. Он очень любит купаться и живёт только в неволе. Самый большой лигр по кличке Геркулес весит больше 410 килограммов и занесён в Книгу рекордов Гиннеса.

3. Львята начинают рычать только с двухлетнего возраста

Рык взрослого льва можно услышать на расстоянии до восьми километров.

4. Лев может проспать до 20 часов в день

Остальное время он очень активен. Ветеринар Карен Даллакян говорит, что эти животные любят играть. «Это котенок, просто огромных размеров, раз в 100 больше, чем обычная кошка. А характер и повадки – от настоящей кошки», - уверяет специалист.

Фото: 5-tv.ru

5. Самый дорогой львёнок – белый

Его стоимость больше 13 миллионов рублей. В природе этот вид встречается очень редко. Популяция белоснежного льва в мире не превышает 300 особей. Единственное место, где этих кошек можно увидеть в естественной среде – заповедник Санбона в ЮАР.