Наталья Штурм начала разговаривать с голосом в своей голове: «У меня все в порядке»

Наталья Штурм начала разговаривать с голосом в своей голове

Фото: Instagram* / nataliashturm

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В День психического здоровья исполнительница напомнила о важности не закрываться в себе и делиться своими мыслями с близкими людьми.

Во всем мире 10 октября отмечается День психического здоровья. Певицы Наталья Штурм поспешила напомнить в личном блоге о важности этой даты и дала несколько советов о том, что нужно делать в этот день.

«В этот день лучше всего поговорить с теми, кому ты больше всего доверяешь. Я поговорила сама с собой. Она мне сказала, что я умница и красавица, и что у меня все в порядке. Хорошего вам дня», — обратилась артистка к подписчикам на опубликованном в личном блоге видео.

Что хотела сказать исполнительница этими словами — вывод сделает каждый для себя отдельно. Либо она дала понять, что кроме себя никому не доверяет, либо просто решила пошутить о своем психическом здоровье.

Примечательно, что на голове Штурм был необычный головной убор, напоминающий кокошник.

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