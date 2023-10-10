Муж звезды «Ворониных» попал в больницу после свидания с супругой в стоматологии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Екатерина Волкова / ekaterinavolkovaactress; 5-tv.ru

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Екатерина Волкова подробно рассказала в личном блоге о произошедшем.

Звезда телесериала «Воронины» Екатерина Волкова встретила новую неделю в больнице. С самой актрисой все в порядке. Дело в том, что ее муж рано утром упал в обморок и повредил голову. О деталях произошедшего актриса рассказала в своем в Telegram-канале.

Екатерина Волкова вместе с мужем. Telegram / Екатерина Волкова / ekaterinavolkovaactress

По словам Екатерины, по воскресеньям она проводит время вместе с супругом Андреем Карповым. Накануне нечастного случая они решили пойти «на свидание» — посетить стоматолога и удалить давно мешавший мужу звезды зуб мудрости.

Из-за позднего времени суток, наркоз не успел отойти до ночи, поэтому на утро Карпов проснулся с головокружением.

«Когда проснулся с утра, у него началось головокружение, которое он, как и любой мужик, проигнорировал. Как итог — обморок, разбитый подбородок, поездка в больницу, наложение швов. Благо удалось разбудить соседку, чтобы помогла мне с Карпусей», — вспоминает Волкова в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом.