В Москве состоялось открытие музыкального фестиваля «Формула гармонии»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Остальные события мероприятия развернутся в городе-наукограде Протвино. Чем виртуозы удивят зрителей?

В Москве стартовал третий музыкальный фестиваль «Формула гармонии». В этом году он посвящен 80-летию Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и 120-летию академиков И. В. Курчатова и А. П. Александрова. Именно поэтому его открытие состоялось в Доме ученых имени академика А. П. Александрова.

Остальные события фестиваля развернутся в городе-наукограде Протвино на сцене Большого зала Детской школы искусств. Его зрителей познакомят с лучшими образцами классической музыки разных эпох, направлений и стилей. Среди них — знаменитые на весь мир произведения Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также прозвучат сочинения и зарубежных авторов. Там же пройдут и мастер-классы от ведущих виртуозов для учащихся школы искусств.

Художественным руководителем фестиваля является народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков. На сцене будут выступать — ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова, артистка Молодежной оперной программы Большого театра Альбина Тонких, первая скрипка «Виртуозов», заслуженный артист РФ Алексей Лундин и другие.

Завершится фестиваль 24 октября — тоже в стенах Дома ученых.

Впервые фестиваль «Формула гармонии» состоялся осенью 2021 года в подмосковном Пущино, в прошлом году — в Сарове Нижегородской области.

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