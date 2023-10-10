Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова попала вместе с детьми в аварию

Фото, видео: Instagram* / salibekova; Telegram / Юлия Колисниченко /salibekovafree; 5-tv.ru

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Что случилось на дороге?

Участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова (фамилия до замужества Колисниченко — Прим. ред.) попала минувшей ночью в ДТП. В своих аккаунтах в социальных сетях она опубликовала видео слетевшей с дороги дымящейся машины.

Знаменитость, к счастью, после произошедшего смогла самостоятельно выйти на связь и рассказать подробности. По ее словам, машина попала в кювет, когда она с тремя детьми ехала на отдых.

«Не доехали на отдых», — заметила она.

Салибекова уточнила, что ее дети не пострадали и поблагодарила всех переживающих за их здоровье. Однако нашлись и те, кто резко высказался в адрес звезды. Пользователи сети сочли ее манеру вождения неприемлемой для матери.

«Дети с вами, ночь, ‹...› зато телефон в руках»;

«Отберите у этой женщины права»;

«Одни кривляния за рулем», — писали комментаторы.

А все потому что незадолго до аварии звезда телестройки делилась с подписчиками кадрами ночной дороги. Надо было за руль крепче держаться, а не за гаджет, указали ей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ДТП с участием Дмитрия Диброва зафиксировали столичные камеры.

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