Авербух рассказал о возможности возвращения Костомарова на лед: «Рома старается»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Олимпийскому чемпиону ампутировали конечности в результате тяжелой болезни. Теперь он учится жить в новой для себя реальности.

Коллега и давний друг фигуриста Романа Костомарова — Илья Авербух заявил, что не теряет надежды вновь увидеть товарища на льду.

После перенесенной в январе 2023 года страшной болезни, лишившей его конечностей, Костомаров учится жить в новой для себя реальности — теперь уже в протезах. Друзья и коллеги фигуриста надеются, что он рано или поздно вернется в фигурное катание.

«Я бы очень хотел, чтобы Рома продолжал выступать в том числе в моих спектаклях. Но Господь распорядился так, как распорядился. Мы все видим, как Рома старается, чтобы вернуться в строй, и все его поддерживаем. Я очень верю, что рано или поздно он вернется на лед», — рассказал Авербух в интервью KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров изъявил желание тестировать протезы российского производства.