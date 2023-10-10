Умер создатель сети магазинов Duty Free Чак Фини

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При жизни бизнесмен также прославился тем, что раздал на благотворительность миллиарды долларов.

В возрасте 92 лет скончался бизнесмен из США, прославившийся созданием сети магазинов Duty Free Shoppers и благотворительной деятельностью, Чак Фини. Об этом пишет Forbes.

Уточняется, что умер он на территории Штатов. Причина смерти не раскрывается.

При жизни Фини раздал на благотворительные цели порядка восьми миллиардов долларов, оставив себе на безбедное существование в старости около двух миллионов. Они перейдут по наследству его овдовевшей супруге и детям.

Семья у Фини была большая. У мужчины пять наследников, которые подарили ему в общей сложности 16 внуков.

Бизнесмен стал одним из создателей благотворительно движения «Отдавать при жизни» и перечислял средства нуждающимся. Еще в конце 80-х стало известно, что он переводит свои деньги в фонды, которые ведут борьбу со СПИДом, ученых и правозащитников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 95 лет скончалась певица Маргарида Амарал.