Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% после сообщений об утечке

Фото: Reuters / LEHTIKUVA

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Ранее было зафиксировано необычное падение давления в магистрали.

Стоимость газа в европейских странах выросла на 12% после сообщений об утечке на подводном трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Соответствующие данные приводит торговая площадка ICE.

Ближайшие ноябрьские фьючерсы по индексу самого крупного на территории Европы нидерландского хаба TTF открыли торги при стоимости 487,8 доллара за тысячу кубов. Спустя некоторое время цена подскочила и зафиксировалась на отметке 534,4 доллара.

Несколькими днями ранее, 8 октября, финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины все еще не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что на магистральном газопроводе под Полтавой произошел взрыв.