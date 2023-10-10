Эрдоган планирует обсудить с Путиным палестино-израильский конфликт

Фото: Reuters / MURAT CETINMUHURDAR/PPO

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Турецкий лидер намерен сделать это уже сегодня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой президентом Владимиром Путины ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.

Турецкий лидер уточнил, что связаться с Путиным он намерен уже сегодня, 10 октября. Главной темой их беседы станет эскалация между Израилем и Палестиной.

«Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным», — прокомментировал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что он уже успел провести дистанционные переговоры с представителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара и Малайзии. После Владимира Путина он хочет также созвониться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль и Ливан наносят обоюдные удары.