На первого и на второго: на столько вырастет материнский капитал в 2024 году

Котяков: размер маткапитала на первого ребенка превысит 630 рублей в 2024 году

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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По итогам текущего года свыше 226 тысяч семей использовали возможность оплатить материнским капиталом образование детей.

Размер материнского капитала в России растет и в следующем году он превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго. Об этом глава министерства труда с соцзащиты Антон Котяков сообщил в рамках заседания программой комиссии партии «Единая Россия».

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года», — приводит его слова «Интерфакс»

Котяков добавил, что сейчас в бюджете заложена индексация материнского капитала на 7,5%. Ожидается, что эту выплату с учетом ее повышения в 2024 году получат более миллиона семей.

Глава ведомства обратил внимание, что по итогам прошедших месяцев 2023 года уже 266 тысяч российских семей использовали возможность направить средства маткапитала на образование детей.

В 2023 году материнский капитал уже был проиндексирован на 11,9%. Сейчас выплата на первого ребенка составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге разрешили тратить маткапитал на ДМС для ребенка.