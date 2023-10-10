«Полный провал»: кто виноват в массовой гибели участников фестиваля в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; oficery.ru; 5-tv.ru

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Люди на празднике Nature Party, проходившем рядом с сектором Газа, стали первыми, кто принял на себя удар боевиков ХАМАС.

Участники музыкально фестиваля на юге Израиля, на которых напали боевики ХАМАС, совершили фатальную ошибку, начав собирать палатки. Так считает один из спасшихся с мероприятия гражданин России Дмитрий, который поделился своим мнением с изданием Lenta.ru.

По словам участника фестиваля Nature Party, люди приехали на концерт с палатками и, когда началась атака, вместо того чтобы бежать, они бросились к своим вещам и начали собираться.

«Фестиваль остановился, открылись все ворота, и через колонки объявили, что всем нужно срочно уезжать. Люди начали выходить, ракет становилось только больше, взрывы были где-то совсем рядом, но, конечно, все тормозили, — это же был фестиваль. Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — рассказывает Дмитрий.

Кто виноват?

По мнению председателя президиума общественной организации «Офицеры России», генерал-майора, Героя РФ Сергея Липового, виноваты в трагедии и таком количестве погибших — власти и организаторы музыкального фестиваля.

По словам эксперта, можно сказать, что массовая гибель людей в Израиле — это полный провал властей и организаторов мероприятия, которые почему-то решили провести его в непосредственной близости от границы враждебного анклава. Также генерал-майор считает, что службы безопасности фактически не сработали.

«В случае возникновения какой-либо угрозы, либо физической, либо экологической, должны работники службы безопасности брать ситуацию под контроль и спасать людей, выводить их из зоны угрозы. И в данной ситуации мы видим полную растерянность, расхлябанность служб безопасности как непосредственно самого фестиваля, так и полиции, которая присутствовала на этом фестивале», — подчеркивает Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Генерал-майор отмечает, что фактически никто не руководил эвакуацией и не спасал людей, предоставив им право помогать себе самостоятельно. При этом, вероятнее всего, никто о реальных масштабах надвигающейся угрозы даже не подозревал.

Как себя вести?

По словам Сергея Липового, в таких страшных ситуациях, несмотря на то что творится вокруг, стоит взять себя в руки и не поддаваться панике, а еще сделать все, чтобы покинуть опасную зону.

«Применительно к этой ситуации: находилось огромное количество машин, надо было садиться и сразу уезжать. Территория не была ограничена, можно было в любую сторону просто убегать, уходить и не ждать, пока в лагерь нагрянут эти террористы», — говорит эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возросло число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян.