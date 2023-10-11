«Легки на подъем»: Дмитрий Маликов рассказал, как живут участники «Самоцветов»

Фото: © РИА Новости / Рыбаков

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С момента основания ансамбля, основанного отцом артиста, прошло уже более 50 лет.

Легендарному советскому ансамблю «Самоцветы» уже больше пятидесяти лет, а его участники даже не думают сбавлять обороты. Исполнители хитов «Все, что есть у меня», «Не надо печалиться» и «Мой адрес — Советский Союз» до сих пор радуют поклонников своими выступлениями. Сын основателя ансамбля Дмитрий Маликов рассказал изданию utro.ru, как себя чувствуют легенды отечественной эстрады.

Юрий Маликов, создавший легендарную группу, несмотря на преклонный возраст и перенесенную летом тяжелую простуду, чувствует себя хорошо.

«Сейчас папа в нормальной творческой и физической форме, периодически присоединяется к своим „Самоцветам“. С гастролями, правда, ему сейчас уже чуть сложнее — 80 лет все-таки», — рассказал сын лидера коллектива.

Своей прекрасной формой удивляет и Елена Преснякова — солистка «Самоцветов» с 1975 года. Дмитрий Маликов рассказал, что «старший состав» группы по-прежнему активно гастролирует. Певца поражает такая трудоспособность папиных коллег, ведь, по его собственному признанию, даже в свои 53 года артисту бывает тяжеловато выступать, а звезды советской закалки до сих пор легки на подъем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Маликов защищает свою личную жизнь от лишнего внимания.