Канада исключила из «черного списка» одного россиянина, не указав его должность

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Ограничения на него были наложены в октябре прошлого года.

Канадские власти внесли правки в антироссийские санкционные списки. Из «черного листа» был исключен россиянин Игорь Шаталов, должность которого не раскрывается. Соответствующая информация была опубликована на сайте МИД Канады.

В поправках к документу указано, что действия ограничений против пункта под номером 1063 отменены. Под этим номером и располагался Игорь Шаталов. Занимаемая им должность в бумагах не фигурирует.

Шаталов был внесен в санкционный список Канады указом от 28 октября 2022 года. Этим документом ограничения были наложены в общей сложности на 35 физлиц и шесть компаний РФ, которые имеют отношение к топливно-энергетическим комплексам России. Среди них: глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, а также компании"Лукойл», «Трансойл», «Согаз» и другие.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию «ОДК-Стар».