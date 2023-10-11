На два фронта не получится: сократят ли США военную помощь Украине из-за Израиля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform; 5-tv.ru

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Как палестино-израильский конфликт повлияет на отношение Запада к Киеву?

Все громче звучат заявления о том, что США должны уменьшить военную помощь Украине и начать поставки оружия Израилю. У Вашингтона уже большие сложности с бюджетом, так что работать на два фронта будет очень сложно.

К тому же среди американцев растет недовольство — Киев требует все больше, а ситуацию это никак не меняет. Кто Белому дому дороже — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять помощь США из-за войны в Израиле.