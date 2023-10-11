Мощными залпами: как отряд «Барс-12» громит ВСУ на лисичанском направлении

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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За успехи на поле боя больше десятка его бойцов удостоились орденов и медалей.

На лисичанском направлении ощутимый урон украинской армии наносят минометные расчеты отряда «Барс-12». В перерыве между боевой работой в штабе нашли время, чтобы наградить наиболее отличившихся бойцов. Почему они в шутку обещают пойти в атаку, вооружившись гвоздями, они сами объяснили корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину. Все подробности — в его репортаже.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.