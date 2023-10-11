Сплошные разрушения: Израиль превращает города в секторе Газа в руины

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Под удары попадают и жилые многоэтажки.

В результате рекордных по интенсивности ударов со стороны Израиля, город Газа с населением 600 тысяч человек практически разрушен. Некоторые районы авиация сравняла с землей, в том числе престижный квартал Аль-Рималь. Уничтожены несколько правительственных зданий. ЦАХАЛ считает их своими законными военными целями. Равно как и жилые многоэтажки.

Но вот кадры, которые мы получаем сейчас из зоны конфликта, пока говорят о том, что в основном, под удар попадает мирное население. Сколько сейчас под завалами — не знает никто.

При этом, сам сектор Газа находится в блокаде — Израиль прекратил подачу воды, топлива и электроэнергии. На этом фоне разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа — под угрозой два миллиона гражданских. Наш корреспондент Ибрагим Исбаита оценил ситуацию. Все подробности — в его репортаже.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.