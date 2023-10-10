МИД РФ готовит план эвакуацию россиян из сектора Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Власов Сергей; 5-tv.ru

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Выехать хотят порядка 400 человек, среди них есть украинцы и белорусы.

МИД РФ решает вопрос об эвакуации людей, которые хотят выехать из Сектора Газа. Это более 400 человек, среди которых не только россияне, но украинцы и белоруссы.

С просьбой помочь выехать обратились сотни наших соотечественников в Израиле, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Госдуме.

«Мы работаем над этим вопросом онлайн в режиме реального времени, создан кризисный центр в МИДе мы в контакте со всеми службами в наших представительствах в регионе. Данные обобщаются и мы будем сейчас решать вопрос об эвакуации, о вывозе граждан», — сказал Рябков.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, число российских граждан, погибших в Израиле при атаке боевиков ХАМАС, увеличилось до четырех человек, которые имели также израильское гражданство. Кроме того, по информации посольства, еще шесть граждан России до сих пор считаются пропавшими без вести.