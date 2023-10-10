Playboy разорвал контракт с экс-порноактрисой Халифой из-за поддержки ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com / Mairo Cinquetti

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Чем блогерша вызвала шквал критики, что даже крупный американский журнал решил отвернуться от нее?

Бывшая актриса фильмов для взрослых и блогер ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с американским журналом Playboy из-за поддержки палестинских боевиков движения ХАМАС, напавших на Израиль. Об этом сообщает издание Business Today.

«Сегодня мы пишем, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе для авторов», — приводится в статье сообщение редакции журнала.

Дело в том, что Халифа ранее опубликовала пост на странице в социальной сети X, направленный на защиту ХАМАС. Блогерша назвала боевиков «борцами за свободу», а также призвала пользователей встать на сторону палестинцев, иначе они «окажутся на неправильной стороне апартеида».

На эти слова отреагировал также и канадский журналист Тодд Шапиро, ведущий свое ТВ-шоу. Он тоже расторгнул контракт с экс-порноактрисой и призвал ее эволюционировать. Халифа ответила на такую реакцию общественности.

«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами», — написала она.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Что такое ХАМАС: когда было создано движение

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля.