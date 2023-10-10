Дочь Ольги Орловой растет полной копией отца: «Хотела бы еще десять детей»
Ольга Орлова показала, как супруг кормил дочь после роддома
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая пребывает вне себя от счастья.
В 2021 году Ольга Орлова вновь вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий, которого телеведущая скрывала от посторонних глаз несколько лет. Лишь после бракосочетания экс-солистка «Блестящих» созналась, что долгое время не решалась признаться близкому окружению, что ее избранник на шесть лет старше.
Свадьбу влюбленные сыграли в 2021 году, во вторую годовщину знакомства с возлюбленным, а уже спустя восемь месяцев на свет появилась их общая дочь Анна. Для певицы рождение второго ребенка стало чудом: до того, как забеременеть от Валерия, Орлова пережила несколько выкидышей.
Только спустя два года после того счастливого события телеведущая поделилась одним из самых трогательных моментов в жизни каждой мамы. В личном блоге Орлова опубликовала трогательное фото, на котором Валерий кормит новорожденную дочь из бутылочки. Эта встреча отца и малышки стала первой после возвращения из роддома. Снимок Орлова сопроводила рассуждениями на тему возможного пополнения. Оказалось, что супруги мечтают о еще одном общем ребенке, но воплотить желание в жизнь мешает возраст.
Дочь Ольги Орловой растет копией отца.
«Я от своего мужа хотела бы еще десять детей! Но, к сожалению, нам уже не по 20 лет», — сообщила артистка под снимком.
В сети массово сошлись во мнении: за последнее время дочь Орловой очень выросла и изменилась. Сейчас девочка уже активно ползает и разговаривает «на детском», а совсем скоро сделает свои первые шаги без ходунков.
«Стала настоящей принцессой», «Совсем большая», «Аня очень изменилась! Почти невеста на выданье», «Как быстро растут чужие дети! Аня — полная копия Валерия», — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru писал об особых увлечениях маленькой дочери Ольги Орловой.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ