«Натянута в этом месте»: как Ладе Дэнс удается выглядеть так молодо в свои 57 лет

Фото: © РИА Новости /Антон Белицкий

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Какие пластические операции перенесла исполнительница хита «Девочка-ночь»?

Певица Лада Дэнс летом попала в аварию, в результате которой она получила различные травмы. По признанию исполнительницы, операций у нее не было, но она перенесла сотрясение мозга и перелом без смещения в тазу.

Сейчас артистка выглядит отлично — моложе своего возраста. Врач-косметолог Наталья Михайлова рассказала изданию KP.RU, благодаря каким процедурам звезда добилась этого.

«Певица говорила, что поддерживает лицо исключительно инъекциями. Но этого недостаточно, чтобы иметь такое лицо в 57 лет. Сделана круговая подтяжка — как минимум нижней трети лица: для того, чтобы добиться такого четкого овала. Потому что в таком возрасте овал не может удержаться никакими инъекционными процедурами — он перемещается. У артистки еще и расширенная скуловая зона — это показывает на то, что кожа была натянута в этом месте. Возможно сочетание подтяжки с хирургическим SMAS-лифтингом. Если предположить, что Лада сделала SMAS-лифтинг в 40 или 45 лет, тогда понятно, почему овал удерживался так достаточно хорошо и долгое время», — отметила специалист.

Также артистка, по мнению эксперта по красоте, сделала пластику лба — у нее частично подняты брови. В этом возрасте ботулотоксин уже не удержит их так высоко, утверждает косметолог.

«Что касается инъекций, то регулярно делается ботулотоксин. Без него мимика была бы выражена, что часто больше всего заметно по межбровной зоне, где мышцы достаточно сильные: но так как они регулярно блокируются инъекциями, то нет заломов. По всему лицу проводится ботулинотерапия», — считает Михайлова.

Как заключила специалист, филлеры исполнительница применяет в области губ и скул. При этом не разово, а регулярно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лада Дэнс раскрыла хитрость, поддерживающую ее в форме.