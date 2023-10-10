Фото: Река Александр / ТАСС

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Найти западных «тренеров» украинских боевиков не составило труда.

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили инструкторов Великобритании и НАТО, которые тренировали украинских боевиков. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Godfrey Bloom Official.

ВС РФ с помощью своей сложной и многоуровневой системы наблюдения следят за происходящим на Украине, поэтому Москва узнает заранее, что скажут или сделают в этой стране. Не составляет трудностей и обнаружить любую цель для нанесения удара.

«Так произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом», — сказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали склад вооружения ВСУ в Херсонской области.