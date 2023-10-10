Есть только один выход: когда бросать партнера при проявлении абьюза

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Главное в отношениях — это, как отмечается, доверие.

Семейный психолог Наталья Панфилова перечислила признаки абьюзивных отношений. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По ее словам, в этом случае есть только один выход — незамедлительный разрыв. Главное в отношениях — это доверие, а как только начинаются какие-то сомнения, подозрения, это создает серьезную трещину между возлюбленными.

Постоянная критика с попыткой манипулировать своим партнером — это яркий пример абьюзивных отношений. Например, когда человек говорит: «Тебе не стоит туда ходить. Ты не должна это делать, потому что мне это не нравится», уточняет Панфилова.

Ярким примером абьюзивных отношений являются случаи, когда присутствует постоянная критика, манипуляции, или же если человек не умеет радоваться за своего партнера, поддерживать его в сложной ситуации.

Ведь когда партнер не получает положительных эмоций, такие отношения фактически день за днем делают жизнь серой и унылой — это взращивает комплексы неполноценности, добавила Панфилова. Помимо вышеперечисленного, нельзя позволять другому человеку влиять на свое мироощущение и собственную самооценку.

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