Путин отреагировал на войну в Израиле, Украина проигрывает: самые важные события дня

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru

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Сегодня, 10 октября, конфликт в Израиле перешел на новый уровень. Россия рассказала о ситуации на Украине: положение ВСУ фатально. Что еще произошло?

Сегодня, 10 октября, Россия огласила свою позицию по палестинско-израильскому конфликту. Между тем, в стране также происходит ряд серьезных преобразований. Все подробности — в подборке 5-tv.ru.

Reuters / MOHAMMED SALEM Число погибших в Израиле россиян возросло до двух. Об этом заявил посол РФ Анатолий Викторов. Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. YURI KOCHETKOV / ТАСС Суд принял решение оставить в силе арест обвиняемому в шпионаже журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. В августе Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Гершковичу до 30 ноября. После этого была подана апелляция, которую сегодня инстанция рассмотрела. О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. ВКонтакте / Дмитрий Жариков / dmitrzhar Скоропостижно скончался глава подмосковного Подольска Дмитрий Жарков. Государственному деятелю было 47 лет. Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Примечательно, что еще вчера, 9 октября, он проводил встречу с жителями города. Они обсуждали вопросы строительства и благоустройства городского округа. Метцель Михаил / ТАСС Президент России Владимир Путин прокомментировал конфликтную ситуацию между Иерусалимом и Рамаллой. По его словам, война в Израиле демонстрирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке. При этом российский лидер подчеркнул, что вне зависимости от происходящего в Израиле необходимо свести к минимуму ущерб гражданскому населению. Москва призывает к этому все конфликтующие стороны. Река Александр / ТАСС Защитники Донбасса продвинулись в Авдеевке, ликвидировав при этом два укрепрайона ВСУ. Об этом советник главы ДНР Ян Гагин. По словам Гагина, на данном участке фронта враг потерял за минувшие сутки до 100 человек. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике ВСУ — российские военные уничтожили 20 единиц из арсенала противника. ВС РФ продолжают наносить артиллерийские удары по позициям украинских нацистов в Авдеевке, добавил советник главы республики Дениса Пушилина. www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth Россия объявила недействительной Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Соответствующее решение было принято в рамках заседания Госдумы. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отметил, что денонсация документа российской стороной не отразится негативно на соблюдении прав россиян в стране. В частности, добавил он, выход из соглашения не сможет помешать присутствию Москвы на профильных международных правозащитных площадках и привлечению внимания к теме нарушения прав нацменьшинств и русскоязычного населения странами Прибалтики и на украинских территориях. Вершинин обратил внимание, что МИД РФ сейчас работает над денонсацией еще ряда европейских конвенций, которые имеют нулевую ценность для РФ. Эти «отрицательные» документы в скором времени будут названы. Следственный комитет РФ / ТАСС Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой* о теракте в петербургском кафе «Стрит-бир», в результате которого скончался военный корреспондент Владлен Татарский. Трепова обвиняется в совершении преступлений, наказание за которые предусмотрены статьями: о террористическом акте, который был совершен организованной группой и повлек смерть человека; о незаконном обороте организованной группой взрывчатых веществ и взрывных устройств; об использовании фейковых документов с целью сокрытия иного преступления. Укрывавший Трепову в своей квартире после совершения теракта Дмитрий Касинцев также привлечен к ответственности. Ему вменяется статья, предусматривающая наказание за укрывательство особо тяжкого преступления. По данным следствия, он намеренно вводил полицию в заблуждение.

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