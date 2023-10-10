Зрители скорбят: в луганском театре назвали дату и место похорон Голубовича

Фото: © РИА Новости / Василий Батанов

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Народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни

Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. Из-за тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, народный артист ЛНР Михаил Голубович. Организм деятеля культуры не смог справиться с проблемами: последние дни Голубович находился под постоянным наблюдением медиков, но спасти его врачи не сумели.

Спустя сутки после трагического известия в прессе назвали время и место прощания с народным артистом. По информации правительства республики, в последний путь Голубовича проводят 11 октября в театре на Оборонной.

«Прощание с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, народным артистом ЛНР, художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаилом Голубовичем пройдет завтра, 11 октября, с 11.00 по 13.00 в театре на Оборонной», — говорится в официальном сообщении.

Практически половину жизни Голубович отдал развитию киноискусства и театра. Родившиеся в Советском Союзе зрители помнят яркого и улыбчивого режиссера и сценариста, отличавшего широкой душой и добрым сердцем. Актер никогда не отказывал друзьям в помощи и всегда готов был примчаться по первому зову.

Ранее 5-tv.ru писал, каким запомнили актера Михаила Голубовича.