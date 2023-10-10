Путин о войне в Израиле: это пример провала политики США на Ближнем Востоке

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

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Как президент РФ относится к конфликту? В чем именно прокололся Вашингтон?

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и в ходе беседы прокомментировал конфликтную ситуацию между Иерусалимом и Рамаллой.

По его словам, война в Израиле демонстрирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны», — сказал Путин.

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При этом российский лидер подчеркнул, что вне зависимости от происходящего в Израиле необходимо свести к минимуму ущерб гражданскому населению. Москва призывает к этому все конфликтующие стороны.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в пленю. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС и Персидском заливе осудили атаки на мирное население Израиля.