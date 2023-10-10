Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

Читайте нас в: Дзен Новости

Не навредит ли выход Москвы из соглашений соблюдению прав граждан на российской территории?

Россия объявила недействительной Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Соответствующее решение было принято в рамках заседания Госдумы, сообщает сайт нижней палаты.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отметил, что денонсация документа российской стороной не отразится негативно на соблюдении прав россиян в стране. В частности, добавил он, выход из соглашения не сможет помешать присутствию Москвы на профильных международных правозащитных площадках и привлечению внимания к теме нарушения прав нацменьшинств и русскоязычного населения странами Прибалтики и на украинских территориях.

Вершинин обратил внимание, что МИД РФ сейчас работает над денонсацией еще ряда европейских конвенций, которые имеют нулевую ценность для РФ. Эти «отрицательные» документы в скором времени будут названы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев вышел из соглашения с Москвой о трудовой деятельности и соцзащите граждан.