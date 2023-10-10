Стало известно имя первого россиянина, погибшего в результате нападения ХАМАС

Первым погибшим в ходе событий в Израиле россиянином стал Денис Беленький

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Мужчина скончался, исполняя служебные обязанности. Что еще известно?

Первым погибшим россиянином в результате нападения палестинских боевиков движения ХАМАС на Израиль стал Денис Беленький. Его дочь Анастасия подтвердила данную информация в беседе с 5-tv.ru.

Известно, что Беленький — уроженец калининградского Балтийска. На Ближний Восток он переехал еще в 1992 году. У мужчины было двойное гражданство, и погиб он, исполняя служебные обязанности.

Денис был сотрудником полиции и работал в израильском Сдероте. Скончался он, защищая город.

«Они (полицейские. — Ред.) забаррикадировались на станции полицейской в Сдероте, и он пошел спасать полицейских, которые остались там, и погиб», — рассказала Анастасия.

По словам дочери покойно, о смерти отца их семье сообщили офицеры после опознания тела. Станцию же, по ее словам, отвоевать удалось.

На данной момент официально подтверждена гибель двух россиян в Израиле. Еще несколько человек остаются пропавшими без вести — их судьба неизвестна. Консульский отдел работает над установлением всех деталей.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле ответили на обвинения в попытках развязать войну на Ближнем Востоке.