Дело в характере? Каких мужчин притягивают слабые и сильные женщины

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry 5-tv.ru

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Почему роман между людьми с разными волевыми качествами обречен на провал?

По данным соцопросов, каждый второй мужчина России считает себя мачо и нередко выбирает себе в партнеры сильных женщин. Психологи же называют это тревожным «звоночком»: чаще всего стремление к «бой-бабам» говорит, что в партнере нет внутреннего стержня.

Клинический психолог Ренат Петрухин объяснил 5-tv.ru, чем объясняется пристрастие мужчин к волевым женщинам, а также чем чреваты такие отношения.

Суть отношений сильной женщины со слабым мужчиной

По мнению эксперта, волевые женщины нередко притягивают к себе мужчин, не способных постоять за себя. Подобная тесная связь обрекает последнего партнера на постоянное подчинение, невозможность высказать свое мнение.

Очень быстро рядом с сильной женщиной партнер теряет возможность набираться опыта и совершать ошибки. Еще чуть позже такие отношения превращаются в созависимость, а в иных случаях повторяют формат «матери и ребенка».

Как сильной женщине определить, что перед ней слабый мужчина?

Слабые мужчины, как акцентирует внимание Петрухин, это как раз те, которые в начале отношений готовы ради женщины на все. У таких представителей сильного пола часто очень много времени, чтобы проводить время с дамой сердца.

Дело в том, что в социуме за них реализуются их матери и обеспечивают их ресурсами. С этим они и приходят в отношения с женщиной.

К чему мужчину приводят романы с сильными женщинами?

Через некоторое время сильная женщина идентифицирует рядом с собой «настоящего» мужчину таким, какой он есть, и испытывает разочарование, продолжает клинический психолог. Это нередко становится причиной расставания, а в худшем случае возможен надлом.

Что происходит, когда сильные женщины меняются ролями со слабыми мужчинами?

Слабые женщины часто сами живут в дефиците ресурсов и ищут себе не мужчин, а их деньги или средства. Нередко такие дамы не умеют отличать реально состоятельных мужчин от тех, кто обманывает ради собственной выгоды, указывает эксперт.

Закономерным следствием этого становится ситуация, когда женщина оказывается в патовой ситуации, смысл которой в том, что выбор она уже сделала, но он неправильный. Спустя время ситуация накаляется, доходит до предела, и человек «взрывается».

Как сильной женщине встретить достойного мужчину?

Важно понять, что успешные мужчины ищут равных себе женщин — личностно-состоятельных, ответственных. Именно с ними они могут создать полноценные отношения, в которых ведущими будут оба партнера. Те связи, когда сильный личностно партнер тащит за собой более слабого — обречены на провал.

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