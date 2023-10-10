Российские товары будут продвигать в сетях и маркетплейсах

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Законопроект о продвижении российских товаров в торговых сетях и маркетплейсах подготовлен в Госдуме

В Госдуме готовят так называемый закон о российской полке, который обяжет магазины сначала предлагать отечественные товары, сообщают «Известия».

Эти нормы коснутся и интернет-торговли. В поисковой выдаче на маркетплейсах первые 50 позиций должны занимать именно наши товары — те, что изготовлены на территории страны. Причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды — принадлежать гражданам России.

Законопроект призван подвинуть иностранные товары на полках магазинов, чтобы отечественные получили возможность для продвижения. Исполнение правил должен будет контролировать Роспотребнадзор.

Законопроект уже поддержал Минпромторг, документ направлен на согласование в правительство. Новые нормы могут вступить в силу 1 марта следующего года.