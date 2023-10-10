В пермской больнице рухнул лифт с людьми

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кабина сорвалась с высоты четвертого этажа.

Во вторник 14 человек едва не погибли после падения лифта в одной из пермских больниц.

Кабина сорвалась с высоты четвертого этажа. Трагедии удалось избежать только благодаря страховочному механизму, который сработал в последний момент. После резкой остановки пассажиры лифта упали на пол, троим из них понадобилась медицинская помощь.

В Минздраве уже заявили о начале расследования происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая женщина и ее трехлетний сын чудом остались живы после обрушения лифта. Происшествие случилось в жилищном комплексе на Красноказарменной улице в столичном Лефортово. Кабина лифта с пассажирами сорвалась вниз с высоты 16 этажа.