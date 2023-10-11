Попал в ДТП: порядок действий для водителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

Машину лучше сразу убрать с трассы. Но как оформить европротокол?

На фоне наступления осенней распутицы со снегопадом в московском регионе вновь актуален стал вопрос безопасности на дороге. Недавно в Подмосковье сотрудникам ГАИ пришлось толкать машину, которая стояла на аварийке посреди дороги. Полицейские пришли на помощь автовладельцу — чтобы уберечь его и других от повторного ДТП. В такую погоду — когда темно, мокро и ничего не видно — водители не успевают отреагировать. Машину нужно как можно быстрее убрать с проезжей части, в том числе и после аварии, говорят в ГАИ.

«Если водитель никак не может отъехать на техническую полосу — необходимо выставить, как минимум, знак аварийной остановки, но при этом он всегда должен быть одет жилет со светоотражающей полосой. Для оформления ДТП — та же схема. Если без пострадавших — надо как можно быстрее убирать машины с проезжей части», — говорит автоюрист Дмитрий Славнов.

Но водителей часто волнует не только безопасность, но и выплаты по страховке.

«Снизить все возможные риски с нынешней практикой <…> невозможно. Ты либо подвергаешься риску получить возмещение по ОСАГО, либо подвергаешься риску лишения права управления транспортным средством, либо подвергаешься риску попасть во вторичное ДТП», — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

У водителей много вариантов толкования правил дорожного движения. И мало знаний о порядке компенсации ущерба по европротоколу.

«При обоюдном согласии о причине аварии без пострадавших выплачивается до 100 тысяч рублей вне зависимости от наличия видеоматериалов. Если у водителя есть противоречия — не подпадает под критерии европротокола или ущерб более 100 тысяч — водителям рекомендуется зафиксировать повреждения — переместить автомобиль и вызвать сотрудников Госавтоинспекции», — говорит сотрудник Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Сейчас в столице пробуют разные способы предупреждения повторных столкновений.

На МКАДе установлены информационные щиты, призывающие после аварии не ждать инспекторов, а сразу съезжать на обочину. Однако некоторые водители «предупреждениям» не доверяют и предпочитают рисковать, боясь остаться без страховых выплат. По всей магистрали сейчас установлены 770 камер, который покрывают 70% трассы –по запросу водители получают видео в хорошем разрешении для подтверждения ДТП и установления виновника. А на 70-м километре кольцевой тестируют и звуковое оповещение.

Европротокол использует всего половина автомобилистов. На одной из первых страниц мобильного приложения предупреждают о запрете перемещения автомобиля. А некоторым водителям работодатели запрещают самостоятельно оформлять мелкие аварии.

Страховщики уверяют, допустимо покидать опасное место и уже там фиксировать обстоятельства аварии. В извещении надо просто отметить место столкновения.

«Если исходить из количества отказов <…> их доля составляет порядка 5%. При этом в целом она связано с тем, что не подтверждает факт страхования причинителя вреда <…> Либо что-то в нем изложено противоречиво, что не позволяет оценить на 100% всю ситуацию — таких случаев их буквально 2-3%», — рассказывает начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Екатерина Гринева.

Эксперты уверены, недостаточно изменить алгоритм оформления — нужно исправить кодекс об административных правонарушениях и увеличить размер страховой выплаты. Сейчас можно получить компенсацию в 400 тысяч рублей, но оформлять аварию придется в приложении. Большинство автолюбителей же по старинке заполняют бумаги от руки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека, водитель и трое его пассажиров, погибли на месте после столкновения грузовика и кроссовера на Звездной улице в подмосковной Балашихе. Как сообщает местная прокуратура, предварительной причиной стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Chery, где в лобовую он влетел в груженый песком КАМАЗ.