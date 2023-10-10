Остались без воды, запасы медикаментов на исходе: обстановка в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA; 5-tv.ru

Бомбардировки не прекращаются — идут и днем, и ночью.

Израиль начал блокаду сектора Газа. Район отключили от водо- и электро-снабжения. Находящиеся там люди не могут получить продукты питания и топливо. Также сообщается о том, что и запасы медикаментов на исходе. Всего с начала боевых действий более 187-ми тысяч палестинцев покинули регион и их количество все увеличивается на фоне продолжающихся обстрелов. За развитием ситуации в секторе Газа следит корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита.

Израильская армия превращает Сектор Газа в бетонную пыль. Бомбардировки идут и днем, и ночью. Гибнут сотни мирных жителей. Многие из них не имеют возможности спуститься в убежища. На всех их просто не хватает. Палестинская девушка во время очередного ракетного удара записывает видео, которое может оборваться на полуслове в любую секунду.

«Вся наша семья собирается вместе, далеко от окон. Я хотела рассказать о том, что происходит, но я думаю, что вы сами слышите все!» — говорит она.

За окном, в воздухе — цементная пыль. «Скорые» рвутся к месту бомбежки. Корреспондент «Известий» передает, что только что израильтяне ударили по домам и по мечети. Много людей под завалами. Вот именно сейчас под завалами пять детей.

«Мимо меня проезжает скорая. Они пытаются спасти кого-нибудь», — передает он.

Накануне солдаты перекрыли подачу воды и судя по тому, как авиация обрабатывает Газу, ее хотят превратить в некий аналог иракского Мосула, который, прежде чем брать штурмом, снесли почти до основания.

«Я глубоко встревожен сообщениями о более чем 500 палестинцах, включая женщин и детей, убитых в Газе и более 3000 раненых. Хотя я признаю законные опасения Израиля в области безопасности, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом», — говорит генсек ООН Антониу Гуттериш.

Спасти хоть кого-нибудь в условиях, когда бомбы сыплются без остановки, практически невозможно. Поэтому до больниц чаще всего довозят уже мертвых. Счет жертв давно уже пошел на сотни.

«Сюда только что доставили двух людей, живших в соседних квартирах. У больницы постоянно стоит огромная толпа — родственники очень многих людей, которые попали в больницу, сейчас пытаются узнать об их состоянии», — передает корреспондент «Известий».

При этом по социальным сетям ХАМАС распространяет ролики, в которых показаны десятки ракет, спрятанных в подземных бункерах. Очевидно, что их приготовили для продолжения боевых действий.