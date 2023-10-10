Из соображений безопасности: парламент Румынии отменил выступление Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Чем же украинский лидер займется в Бухаресте?

Парламент Румынии принял решение отменить заседание, в рамках которого должен был выступить приехавший в страну президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет издание G4Media.

Портал со ссылкой на собственные источники сообщает, что заседание не состоится. Один из собеседников рассказал, что встречу могут перенести «из соображений безопасности».

Украинский лидер прибыл с визитом в Бухарест сегодня, 10 октября. В аэропорту его встретила глава МИД Румынии Луминица Одобеску. Ожидается, что в рамках своего визита он лично встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, а также побеседует с премьер-министром страны Маркелом Чолаку.

Лидеры Украины и Румынии планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, а также темы из числа представляющих взаимный интерес. Об этом рассказывали в пресс-службе Йоханниса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США объяснили, почему Зеленский сменил стиль.