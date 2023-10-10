Спящая красавица и спасение сотни: ТОП сумасшедших историй из жизни стюардесс

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Случаются и совсем головокружительные случаи, от которых челюсть падает на пол.

Самолеты совершенно напрасно считают одним из самых опасных видов транспорта. Кто-то любит летать, потому что это быстро и относительно недорого, а другие — потому что во время полетов часто случаются совершенно невероятные истории.

За годы полетов стюардессы успевают стать свидетелями десятков нелепых, сумасшедших и невероятных случаев. Самые нетривиальные из них — в материале 5-tv.ru.

Естественные потребности

Рейтинг самых сумасшедших историй возглавляет инцидент в одном из самолетов отечественной авиакомпании. До отказа набитый пассажирами лайнер направлялся с Карибских островов.

Среди бортпроводниц этот рейс считается одним из самых нелюбимых: на родину туристы возвращаются «разоренными и злыми». Сумел переплюнуть всех без исключения пассажиров некий мужчина, сопровождавший ребенка с особенностями развития.

Получивший билет в середине пассажир не сумел найти способ посетить уборную, чтобы не потревожить ребенка и соседей, и поэтому нашел отличный, как ему самому показалось, выход.

Он достал из кармана кучу салфеток, спрятал ее в штаны и справил нужду. Свидетелями случившегося стали все рядом сидящие туристы.

«Я думаю, он сделал так для того, чтобы не беспокоить ребенка, вставая», — рассказала одна из сотрудниц экипажа в социальных сетях.

Спящая красавица

У бортпроводниц, как и у хирургов, есть ТОП вещей, которые пассажиры забывают на борту. Смартфоном или ноутбуком сегодня уже никого не удивишь, зато сладко спящим под креслом ребенком, оставшимся без родителей — вполне.

Так, после окончательного приземления и выгрузки багажа одна из сотрудниц авиакомпании проводила итоговый осмотр салона. Каково же было удивление стюардессы, когда под одним из кресел она обнаружила двухлетнего малыша, который сладко посапывал.

Позже оказалось, что родители просто забыли о том, что в самолет садились втроем. Пропажу ребенка они обнаружили в момент, когда проходили досмотр на таможне.

Примерять будете?

Не вполне сумасшедшая, но нетривиальная находка ожидала другую стюардессу во время инспектирования салона самолета. Давно привыкшие к особым пристрастиям своих клиентов бортпроводницы уже не злятся, когда пассажир не может определиться, будет ли он рыбу или мясо.

А вот обнаружение костюма Чубакки из тайского интим-шопа точно способно выбить из колеи кого угодно. К счастью, таинственная пропажа вернулась к своему владельцу спустя время. Личность обладательницы сотрудники аэропорта и бортпроводники сохранили в секрете.

Один подгузник и риск подтопления

О женщинах, познавших радость материнства, давно и жестко шутят в интернете. Лицом к лицу с одной эмоциональной женщиной пришлось столкнуться бортпроводнице во время одного из рейсов по России.

Журналистам KP.RU бортпроводница рассказала, что в тот неспокойный для нее и коллег летный вечер тишину разрезал крик одной из пассажирок, которая настойчиво ломилась в уборную. Стоило лишь стюардессе открыть дверь, как барышня бросает в унитаз использованный памперс, а затем спускает воду.

Туалет сразу же становится непригоден для использования. На возмущенные вопросы бортпроводницы, бросает ли пассажирка использованные подгузники дома в унитаз, женщина невозмутимо ответила: «Ну, я же не дома!».

Чудесное спасение 350 человек

Пассажиры этого рейса с легкостью могли бы отмечать второй день рождения. Своим чудесным спасением пассажиры обязаны пилотам одного из российских самолетов, которые сумели вовремя заметить преграду на взлетной полосе.

Аккурат в Рождество рейс с большим количеством пассажиров на борту отправлялся в Хургаду. Прямо при взлете бортпроводницы услышали громкий мат из кабины самолета.

Оказалось, что при заходе на взлет главный пилот увидел оставленный кем-то на полосе бензовоз. Водитель решил отлучиться с рабочего места в самый неожиданный момент, едва не парализовав работу аэропорта на полчаса. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбурге самолет посадили на кукурузном поле.