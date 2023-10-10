Суд решил оставить в силе арест журналисту WSJ Гершковичу

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сотрудник СМИ подавал апелляцию на решение об аресте до 30 ноября.

Суд принял решение оставить в силе арест обвиняемому в шпионаже журналисту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. 5-tv.ru публикует видео из зала заседания.

В августе Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Гершковичу до 30 ноября. После этого была подана апелляция, которую сегодня инстанция рассмотрела.

О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Предполагается, что действовал журналист по указу Вашингтона. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как уже писал 5-tv.ru, в сентябре посол США посетила «Лефортово» ради встречи с Гершковичем.