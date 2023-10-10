Как одиночество провоцирует развитие болезни Паркинсона?

Фото: www.globallookpress.com / Hans Wiedl

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Заболевание практически не поддается лечению. Правда ли, что отсутствие общения может погубить человека?

По результатам исследования, проведенного в Florida State University, в котором участвовали более 491 000 человек на протяжении 15 лет, ученые обнаружили, что одиночество связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона.

Одиночество провоцирует риск развития болезни Паркинсона?

Эта связь осталась значимой независимо от различных факторов, таких как возраст, пол, генетический риск, социальная изоляция и состояние здоровья. В исследовании принимали участие люди в возрасте от 38 до 73 лет, не имеющие диагноза болезни Паркинсона на начальном этапе исследования, и их состояние отслеживалось с 2006 по 2021 год.

В результате этого долгосрочного наблюдения у 2822 человек развилась болезнь Паркинсона. Люди, которые сообщали о своем одиночестве, имели на 37% больший риск развития болезни Паркинсона, и эта связь оставалась значимой после учета различных факторов, таких как возраст, пол, социально-экономический статус, генетический риск, образ жизни и заболевания.

Исследование подчеркивает важность психосоциальных аспектов, таких как одиночество, в здоровье и риске развития болезней.

Симптомы болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором отмирают нервные клетки экстрапирамидной системы, в первую очередь в черной субстанции и полосатом теле (особых участках мозга, ответственных за двигательные функции и тонус скелетных мышц).

В результате отмирания нервных клеток (нейронов), вырабатывающих дофамин, страдают двигательные функции: человеку становится сложнее управлять мышцами, брать предметы в руки, сохранять равновесие. Чем меньше в этой области остается нейронов, тем сложнее контролировать позу, мышцы, регулировать центр тяжести тела. Один из основных симптомов — дрожание (тремор) в покое.

Как правило, заболевание впервые развивается у людей в возрасте от 50 до 70 лет. Раньше врачи считали болезнь Паркинсона исключительно двигательным расстройством, которое отражается только на способности контролировать движения. Сейчас известно, что заболевание вызывает и немоторные симптомы: проблемы со сном, усиление тревожности, снижение обоняния, запор, слюнотечение, депрессию. Причем такие симптомы могут появиться задолго до классических двигательных проявлений патологии.

Другие факторы риска развития болезни Паркинсона

Считается, что злоупотребление алкоголем, курение и скудное питание могут увеличивать риск развития болезни Паркинсона. Однако результаты исследований влияния таких вредных привычек на состояние нейронов головного мозга часто оказываются противоречивыми.

В ходе исследований ученые отметили интересный факт: люди с болезнью Паркинсона легче отказываются от курения, чем те, у кого нет такого диагноза. Оказалось, что заболевшие иначе воспринимают табачный дым, из-за этого процесс не приносит им столько удовлетворения и они легко бросают вредную привычку.

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