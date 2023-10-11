«Ущерб репутации»: как конфликт развеял миф о непобедимости армии и спецслужб Израиля

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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По словам военного эксперта, еврейское государство губит самонадеянность властей.

Репутация израильских вооруженных сил (ЦАХАЛ) и спецслужб (Моссад) значительно ухудшилась на фоне полыхающего конфликта. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Легенда о всемогущем ЦАХАЛе и спецслужбе Моссаде была преувеличена. В том числе об их союзниках: ЦРУ, МИ-6. На маленькой территории сектора Газа не увидеть тысячи ракет, которые создали, не увидеть, что там творится и создается, хотя агентура должна была работать. Не быть готовым к такой ситуации, который нанес большой ущерб и репутации Израиля как самой крепкой силе на Ближнем Востоке», — отметил Василий Дандыкин.

По его мнению, израильские армия и спецслужбы пострадали от самонадеянности.

«Если брать сухопутные войска, флот, авиацию, то, конечно, все это несоизмеримо. А здесь диверсионные дела. Это ощутимый удар. Но сейчас объявлена война. Это следствие того, что они считали, что это не тот противник, который может доставить проблем», — резюмировал эксперт.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ХАМАС обманул Израиль, скрывая свои планы.