«Играют на сотни миллиардов»: что цены на нефть говорят о продолжительности эскалации в Израиле

Экономист Калугин: цена нефти говорит о скоротечности войны на Ближнем Востоке

Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM

Читайте нас в: Дзен Новости

Когда завершится разгоревшийся конфликт?

Небольшой рост цен на нефтяном рынке свидетельствует о том, что игроки уверены в быстром завершении конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Об этом изданию URA.RU заявил экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Цены вкладывают в краткосрочность конфликта и невмешательство со стороны северного соседа Израиля — Ливана. Ситуация через недели устаканится, и нефть будет торговаться на том же уровне, что и сейчас», — отметил эксперт.

По словам Калугина, игроки на нефтяном рынке уверены в быстротечности конфликта.

«Судя по ценам на нефть, которые являются абсолютно точным и ликвидным индикатором, где играют на сотни миллиардов долларов, никакой истерики не видно. Отсюда и вывод, что ничего страшного пока никто не закладывает», — заключил эксперт.

Как отмечается, после начала боевых действий на территории Израиля цены на нефть поднялись почти на 4%. Декабрьские фьючерсы на марку Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,61% — до 87,63 доллара за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Израиля заблокировала криптосчета ХАМАС. Предположительно, после эскалации палестино-израильского конфликта и нападения ХАМАС на страну боевики открыли сбор средств и в своих социальных сетях попросили неравнодушных поддержать их криптовалютой.