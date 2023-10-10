«Играют на сотни миллиардов»: что цены на нефть говорят о продолжительности эскалации в Израиле
Экономист Калугин: цена нефти говорит о скоротечности войны на Ближнем Востоке
Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM
Когда завершится разгоревшийся конфликт?
Небольшой рост цен на нефтяном рынке свидетельствует о том, что игроки уверены в быстром завершении конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Об этом изданию URA.RU заявил экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.
«Цены вкладывают в краткосрочность конфликта и невмешательство со стороны северного соседа Израиля — Ливана. Ситуация через недели устаканится, и нефть будет торговаться на том же уровне, что и сейчас», — отметил эксперт.
По словам Калугина, игроки на нефтяном рынке уверены в быстротечности конфликта.
«Судя по ценам на нефть, которые являются абсолютно точным и ликвидным индикатором, где играют на сотни миллиардов долларов, никакой истерики не видно. Отсюда и вывод, что ничего страшного пока никто не закладывает», — заключил эксперт.
Как отмечается, после начала боевых действий на территории Израиля цены на нефть поднялись почти на 4%. Декабрьские фьючерсы на марку Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,61% — до 87,63 доллара за баррель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Израиля заблокировала криптосчета ХАМАС. Предположительно, после эскалации палестино-израильского конфликта и нападения ХАМАС на страну боевики открыли сбор средств и в своих социальных сетях попросили неравнодушных поддержать их криптовалютой.