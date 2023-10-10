Полиция Израиля заблокировала криптосчета ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy

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Предположительно, после эскалации на Ближнем Востоке палестинская группировка запустила кампанию по сбору средств.

Кибер-подразделение израильской полиции Blade 433 заморозило криптовалютные счета палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает местное издание Walla.

Уточняется, что участники группировки используют криптовалюту. Предположительно, после эскалации палестино-израильского конфликта и нападения ХАМАС на страну боевики открыли сбор средств и в своих социальных сетях попросили неравнодушных поддержать их криптовалютой.

Полиция Израиля подтвердила блокировку счетов. Правоохранители в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) написали, что подразделение, ответственное за кибербезопасность, проводило работу вместе с Минобороны, Агентством безопасности и другими госструктурами и спецслужбами Израиля.

«Подразделение израильской полиции <…> успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности», — указано в публикации.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в Израиле россиян возросло до двух.