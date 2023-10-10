Изменить день смерти: на самом ли деле дата рождения влияет на продолжительность жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

Какие факторы влияют на то, сколько проживет человек?

Американские ученые нашли связь между датой рождения и продолжительностью жизни. По утверждению зарубежных специалистов, месяц рождения влияет на продолжительность жизни человека, а также на возникновение определенных заболеваний.

Так, исследователи пришли к выводу: люди, родившиеся осенью, имеют больше шансов на то, чтобы прожить долгую жизнь. А вот тем, кто появился на свет весной, не повезло — их показатели на 40% меньше.

Таролог Марианна Абравитова объяснила 5-tv.ru, действительно ли есть связь между датой рождения и продолжительностью жизни, когда и почему рождаются долгожители, а также когда появляются на свет те, кому суждено умереть слишком рано.

По мнению эксперта, если еще несколько веков назад такую тенденцию правда можно было установить, то сегодня все изменилось. Продолжительность жизни зависит от генетики и уровня медицины.

«Раньше действительно такая связь прослеживалась между временем года зачатия/рождения и здоровьем. Свадьбы традиционно заключались в начале осени: за лето люди „насыщались“ витаминами, а затем происходило зачатие. Сентябрь–октябрь считались благоприятной порой для беременности, потому что у матери были силы для того, чтобы вынашивать. Сейчас все это, конечно, смазалось. Единственное, эта история все еще имеет место быть в неразвитых странах, где многое зависит от урожая. Есть месяцы, когда люди сыты, есть месяцы, когда люди испытывают голод. Сейчас такой связи нет», — говорит она.

Не определяет уровень здоровья у новорожденного ни месяц, ни день рождения, подчеркивает специалист. У каждого, уверяет Абравитова, своя судьба и карма, на которые не накладываются биологические циклы.

«То есть раньше из-за этих циклов могла сместиться, например, дата смерти. Если рассматривать глубже: каждый человек рождается в свои года, в свою эпоху и у определенных родителей. Это все кармические вещи. Даже когда человек проходит, например, через какие-то болезни или он рано умирает — все это карма, но у каждого она своя. Это очень все индивидуально. Если б люди следовали поговорке „В мае жениться, всю жизнь маяться“, то это было бы очень примитивно», — подытожила эксперт.

Абравитова подчеркнула: у человечества есть возможность «подглядеть в замочную скважину», чтобы подготовиться к некоторым вещам. Но «всю полноту картины человеку никто никогда не покажет».

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