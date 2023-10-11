🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Деве. Появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное. На что обратить внимание знакам?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 11 октября, любая работа спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем.

♈ Овны

Во многом можно добиться успеха, но вряд ли это удастся сделать быстро. Будьте готовы проявить настойчивость, не отступайте, если что-то идет не так. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела или дают советы, когда они совсем некстати.

Космический совет: прислушивайтесь к себе.

♉ Тельцы

Есть шанс добиться прогресса в делах, но для этого нужны настойчивость и дисциплина. Силен соблазн отложить все на потом. Некоторые Тельцы всерьез рассчитывают на то, что все проблемы как-нибудь решатся без их участия.

Космический совет: проявите упорство.

♊ Близнецы

Напряженный день. Если хоть что-то идет не так, как вам хотелось бы, вы реагируете очень остро, можете начать сердиться на всех вокруг. Часто вас неправильно понимают люди, с которыми вы прежде отлично ладили, и возникают серьезные конфликты.

Космический совет: будьте сдержаннее.

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♋ Раки

Во всем, что действительно важно, рассчитывайте на собственные силы. Обращаться к кому бы то ни было за помощью сегодня, к сожалению, почти бессмысленно.

Космический совет: рассчитывайте на себя.

♌ Львы

Спокойный день. Будет возможность приятно провести время, восстановить силы, заняться каким-то интересным, но неутомительным делом. Некоторым Львам удастся довести до конца проекты, которым было отдано много сил.

Космический совет: отдохните.

♍ Девы

В начале дня трудно будет сохранить самообладание и не поддаться эмоциональным порывам. Вы на многое реагируете очень остро, можете разволноваться из-за пустяка или обидеться на то, на что в другое время не обратили бы внимания.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♎ Весы

Утро будет щедрым на приятные сюрпризы. Могут напомнить о себе старые знакомые, не исключены незапланированные, но очень приятные встречи. Вы легко находите общий язык с окружающими, многих понимаете с полуслова.

Космический совет: будьте открыты окружающим.

♏ Скорпионы

Преобладает влияние позитивных тенденций, шансы достичь успеха высоки. Вы сможете сделать то, что давно запланировали, завершите дела, начатые раньше. Хорошо проходят деловые переговоры, в том числе на самом высоком уровне.

Космический совет: настройтесь на успех.

♐ Стрельцы

Несмотря на трудности, вы сохраняете оптимизм и не отказываетесь от задуманного. Именно такой подход помогает достичь отличных результатов в делах, а также быстро решить вопросы, которые важны и для вас, и для ваших близких.

Космический совет: не сдавайтесь.

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♑ Козероги

Вы энергичны, не боитесь трудностей и готовы к решительным действиям. Это помогает достичь успеха, сделать то, что давно было задумано. Вряд ли кто-то захочет стоять у вас на пути, а если такие отчаянные люди вскоре найдутся, то быстро пожалеют об этом.

Космический совет: не отступайте.

♒ Водолеи

Все важные дела лучше планировать на первую половину дня, потому что это самое благоприятное время. Вы со многим справляетесь на удивление быстро, часто находите оригинальные решения там, где другие оказались бы в тупике.

Космический совет: наступило время решительных действий.

♊ Рыбы

Будьте внимательны. Сегодня даже незначительные ошибки, мелкие промахи могут обернуться серьезными неприятностями. Окружающие чаще критикуют вас, чем поддерживают, и это заставляет нервничать. Могут возникнуть финансовые проблемы, вам потребуется помощь, чтобы решить их.

Космический совет: примите помощь близких.

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