Сыграть принца и уйти в строители: советские актеры, которых «убивала» актерская профессия

Фото: Кадр из к/ф «Не покидай ». Режиссер: Леонид Нечаев , 1989 г.

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Эти артисты могли бы стать звездами с мировым именем, но пошли по другому пути.

Актерская удача — штука непостоянная, и даже главная роль в большом и получившим популярность фильме не гарантирует, что дальнейшая карьера пойдет в гору.

Очень многие актеры так и остаются исполнителями одной роли: такова, к сожалению, творческая удача. Эти пятеро знаменитостей могли бы сколотить головокружительную карьеру, но их судьба сложилась иначе.

Борис Быстров

Кадр из к/ф «Волшебная лампа Аладдина». Режиссер: Борис Рыцарев, 1967 г.

В кино студент Школы-студии МХАТ дебютировал, едва лишь ему исполнился 21 год. На экранах он воплотил роль Алладина в культовой картине 1967 года.

С тех пор новых главных ролей Быстрову режиссеры не предлагали, хоть и продолжали звать на съемки. С момента выхода «Волшебной лампы Аладдина» Быстров сыграл в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…», попутно совмещая роли в Театре имени Ермоловой.

Осознав, что съемки в кино так и не принесли ему успеха, Быстров стал режиссером дубляжа: его голосом говорят император Палпатин из «Звездных войн» в новой версии дубляжа «Возвращения джедая». Он дублировал героев «Симпсонов» «Футурамы», «Клана Сопрано», «Шерлока», пишет aif.ru.

Александр Михайлов

Кадр из к/ф «Формула любви». Режиссер: Марк Захаров, 1984 г.

В современном кинематографе едва ли не каждый второй выдающийся актер отдает особое почтение Марку Захарову. Именно его фильмы и театральные постановки превращали артистов в настоящих звезд.

Однако Михайлов, сыгравший в фильме Захарова «Формула любви» молодого дворянина, похвастаться успехом не смог. После окончания училища он играл в театрах, затем гастролировал с концертами, а потом вместе с супругой, актрисой Еленой Михаловой, окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и занялся духовной музыкой.

Игорь Лях

Кадр из к/ф «Любовь и голуби». Режиссер: Владимир Меньшов, 1984 г.

Ляху было 22 года, когда он снялся в своем первом фильме. В картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби» начинающий актер, только что выпустившийся из Щепкинского училиза, сыграл сына главных героев.

Его роль быстро запала зрителям в душу, а когда выяснилось, что Лях и вовсе мог не сыграть ее, то полюбилась поклонникам еще больше. Сразу после головокружительного триумфа актера начали приглашать в другие фильмы, но ни один из них особого успеха не имел.

На время артист даже попробовал себя в роли актера дубляжа, а потом и вовсе ушел работать в театр, но не по специальности. В 2000 году Лях сменил профессию актера на преподавание.

Федор Дунаевский

Кадр из к/ф «Курьер». Режиссер: Карен Шахназаров, 1986 г.

В фильм Карена Шахназарова «Курьер» Дунаевский попал случайно и по рекомендации. На тот момент восходящей знаменитости еще не исполнилось 18: на работу он приезжал, еще обучаясь в последних классах школы.

Получать актерское образование не стал, хотя снялся в нескольких фильмах. Так и не получив желаемого признания, в начале 90-х Дунаевский эмигрировал в Израиль.

Однако карьера не задалась и там: отчаявшись реализовать свои амбиции, актер через пару лет вернулся в Россию, обучился на режиссера в ГИТИСе, параллельно занимался грузовыми перевозками, играл в музыкальной группе и читал рэп.

Игорь Красавин

Кадр из к/ф «Не покидай». Режиссер: Леонид Нечаев, 1989 г.

Считавшийся одним из самых красивых актеров советского кино, Игорь Красавин прославился совершенно случайно. Режиссер Леонид Нечаев заприметил школьника, когда тот заканчивал 11-й класс.

Создатель пьесы был настолько впечатлен природной красотой юноши, что тут же предложил ему главную роль в сказке «Кольцо и роза». Роль принца Патрика быстро сделала из Красавкина звезду, вот только реализоваться как артисту ему так и не удалось.

Он выучился на инженера по мостам и тоннелям, успел поработать в строительной компании, а позже женился. Супруга родила актеру дочь.

В 2009-м Красавин внезапно скончался — он неделю провел в коме после разрыва аневризмы в головном мозге, но врачи спасти знаменитость не сумели. Актеру было 38 лет.

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