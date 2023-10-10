Лавров: Запад выдергивает из Устава ООН то, что служит его потребностям

Фото: www.globallookpress.com /Petrov Sergey

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Почему США и их союзники присвоили себе ранг вершителя судеб человечества и игнорируют наследие отцов-основателей ООН?

Страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами выборочно обращаются к Уставу ООН, используя лишь то, что поможет им в корыстных целях. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности». Материал обнародован на сайте ведомства.

Статью Лавров приурочил к общеполитической дискуссии на 78-й сессии ГА ООН, по итогам которой было подтверждено, что мир переживает кардинальные, тектонические перемены. А ведь уже давно визитной карточкой Запада стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. США и их европейские союзники сначала берут на себя различные обязательства, но не выполняют их.

Как подчеркнул Лавров, вот так Запад сам себе присвоил ранг вершителя судеб человечества и стал все чаще и шире игнорировать наследие отцов-основателей ООН. При этом «ооноцентричную архитектуру мироустройства» решил подменить «порядком, основанным на правилах», которых никто и не видел.

«На словах, не отрицая необходимость уважения норм и принципов Устава ООН, Запад всегда обращается к ним выборочно, от случая к случаю, выдергивая лишь то, что на данный конъюнктурный момент служит его корыстным геополитическим потребностям», — говорится в публикации.

Напомним, в сентябре в Нью-Йорке состоялась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем призвал его к процедуре арбитража против США из-за нарушения ими своих обязательств. Вместе с тем Лавров заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что риски глобального конфликта растут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международное сообщество услышало посыл Москвы на Генассамблее ООН.