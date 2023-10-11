В европейских городах прошли митинги в поддержку Палестины

Фото, видео: DEAN LEWINS / ТАСС; 5-tv.ru

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Не обошлось без происшествий.

Конфликт на Ближнем Востоке перешел на улицы европейских городов. Во французском Лионе полторы сотни человек устроили демонстрацию в поддержку палестинского сопротивления.

Люди с флагами и плакатами в руках были почти сразу же встречены полицейскими отрядами в бронежилетах и касках, так как акцию запретила местная мэрия. Активистов разогнали слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Акции в поддержку Палестины прошли и в Лондоне. Сперва демонстранты окружили здание посольства Израиля. А затем с плакатами спустились в метро и едва не остановили его работу. Один из активистов даже устроил фейерверк прямо на станции, его задержала полиция.

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