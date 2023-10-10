Бракованные снаряды привели к провалу в работе ПВО над Одессой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viacheslav Onyshchenko; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Поражены стратегические объекты ВСУ, в частности, пункт дислокации бригады морской пехоты.

Серия взрывов прозвучала ночью в Одесской области. Поражены стратегические объекты ВСУ, в частности, пункт дислокации бригады морской пехоты.

Кроме того, в небе над Одессой можно было проследить неудачную работу местной ПВО. Судя по всему, украинские боевики пытались сбить беспилотник, но зенитные ракеты полетели по странной траектории и упали в море.

На Украине подозревают, что дефектные снаряды — из партии оружия, которое Киеву буквально на днях поставила Болгария.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники взяли в плен боевиков ВСУ под Артемовском.